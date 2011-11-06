-Beşiktaş tam gaz İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Milangaz, Fenerbahçe Ülker'i 83-78 yendi. Beşiktaş Milangaz, NBA patentli yıldızı Deron Williams'ın üç sayılık basketiyle maça başladı. Fenerbahçe Ülker, savunmasını bu oyuncu üstünde yoğunlaştırmasına rağmen Williams, takımını iyi organize etti ve dış atışlarla skor buldu. Ev sahibi takımda, pota altında Erceg ve Semih de skora katkıda bulundu ve Williams'ın üç sayılık basketiyle 8. dakika içinde 10 sayılık fark (25-15) yakaladı. Fenerbahçe Ülker, ısrarla topu pota altında Vidmar ve Gist'e indirerek sayı bulmaya çalıştı. Ancak sarı-lacivertli ekip özellikle dış atışlarda rakibini engelleyemedi ve mücadelenin ilk çeyreğini Beşiktaş Milangaz, 28-20 önde geçti. Karşılaşmanın 2. periyoduna iki takım da hücumda kötü başladı ve 13. dakika 30-22 Beşiktaş Milangaz'ın üstünlüğüyle geçildi. Ancak Williams tekrar devreye girerek üç sayılık atışlarıyla takımını taşıdı ve siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı 13 sayıya (37-24) çıkardı. Fenerbahçe Ülker ise Williams'ı durduramamanın yanı sıra tempoyu da düşüremedi. Son bölümde ev sahibi takım, hızlı hücumlarda dengesiz atışlar yapınca farkı daha da açmayı başaramadı. Williams, rakip potaya üç sayılık bombardımanını sürdürdü ve takımının soyunma odasına aradaki farkı (47-34) koruyarak gitmesini sağladı. Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş Milangaz'da Williams, 8 üç sayılık atışın 5'ini sayıya çevirirken, toplamda 17 sayı üretti. Fenerbahçe Ülker ise ilk yarıda ribauntlarda 23-17'lik üstünlük bulmasına rağmen 11 üç sayılık atışın sadece 3'ünden sayı bularak yüzde 27 gibi düşük bir oran yakaladı. Beşiktaş Milangaz, ikinci yarının başında boyalı alanda Erceg ile sayılar buldu. Fenerbahçe Ülker ise ilk yarıda olduğu gibi dış atışlarda düşük yüzde yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Hawkins'in basketiyle 27. dakikada 17 sayılık fark (60-43) yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, Ukic ve Preldzic ile farkı eritmeye çalıştıysa da 3. periyot 64-50 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Ülker, 3. çeyreğin sonunda yakaladığı seriyi son periyoda taşımasını bildi. Beşiktaş Milangaz ise Williams'ın 4, Semih'in ise 3 faulle oynamasının sıkıntısını yaşadı ve temposunu yitirerek 5 dakikalık sürede sadece 3 sayı üretebildi. Siyah-beyazlı takımın hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, Preldzic ve Ukic ile sayılar bularak farkı eritmeye başladı. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı 3 sayıya (69-66) indirdi. Mücadelenin son dakikasına ise 76-74 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe Ülker, bitime 17 saniye kala skoru 79-76'ya getirdiyse de yaptığı kritik hata sonrası Williams'ın basketine engel olamadı. Beşiktaş Milangaz, son anlarda yine sayılar bularak karşılaşmayı 83-78 kazandı ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Erşan Kartal xxx, Kaan Büyükçil xxx, Alper Özgök xxx Beşiktaş Milangaz: Williams xxxx 21, Can Akın xx 8, Kemp xxx 19, Erceg xxxx 18, Semih xxx 10, Ersin Dağlı xx 4, Hawkins x 2, Mehmet x 1 Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 16, Ömer Onan x 2, Preldzic xxx 16, Gist x 2, Vidmar xx 7, Oğuz xxx 16, Jerrells xx 11, Bogdanovic xx 8, Kaya x, Engin x 1. Periyot: 28-20 Devre: 47-34 3. Periyot: 64-50