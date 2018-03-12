T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

12 Mart 2018 22:01

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenmandan önce saat 16.30’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LigiBayern MünihBeşiktaşTeknikGüneşTopSiyahAntrenmandanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24