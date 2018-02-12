Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı 

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Atiker Konyaspor\'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Karabükspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular günü dinlenerek ve rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik çalışmaları, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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