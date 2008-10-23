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Spor

Beşiktaş tahtını korumak istiyor

23 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Sivasspor karşısında da zirveyi korumak istiyor.


Siyah-beyazlı takım, yarın kendi sahasında 8. haftada Sivasspor ile yapacağı maçı kazanarak liderliği sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, yarın Sivasspor'u mağlup ederek hem liderliğini korumaya, hem de daha önce İstanbul'da 3 kez karşılaştığı ve mağlup olduğu rakibini ilk kez yenmeye çalışacak.

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de BJK İnönü Stadı'nda yapılacak. Lig TV'den naklen yayınlanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu arada lig lideri Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Batuhan Karadeniz, Aydın Karabulut ve Gökhan Zan yarınki mücadelede forma giyemeyecek.


-DENİZLİ, İLK KEZ BJK İNÖNÜ STADI'NA ÇIKACAK-


Beşiktaş ile kısa bir süre önce sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına deplasmanda Gençlerbirliği karşısında çıkan teknik direktör Mustafa Denizli, Sivasspor karşılaşmasıyla ilk kez BJK İnönü Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk heyecanını Ankara'da yaşayan Denizli, yarınki mücadeleyle İstanbul'daki ilk heyecanını da yaşamış olacak.


-NOBRE SINIRDA-


Beşiktaş'ta golcü oyuncu Mert Nobre, Sivasspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor.

Daha önceki lig maçlarında 3 kez sarı kart gören Nobre, Sivasspor karşısında oynayıp sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.



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