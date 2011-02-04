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Spor

BEŞİKTAŞ TAHKİM'E GİDİYOR İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 17:25

-BEŞİKTAŞ TAHKİM'E GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akpınar, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kendilerine verdiği cezaların tümüne itirazda bulunacaklarını söyledi. Akpınar, aldıkları tüm cezalara itiraz etmek üzere dosyayı Tahkim Kurulu'na göndereceklerini belirterek, ''Tüm cezalar için Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Bu yasal hakkımız ve bunu kullanacağız. Teknik direktörümüz Schuster'in küfrettiği yönündeki raporlar çelişkili. Hakem raporları ile temsilci raporlarında farklılık var. Bernd Schuster de küfretmediğini beyan etti. Federasyona itirazımızı bugün yapacağız'' dedi.  Bu arada, sakatlığı nedeniyle ABD'de bulunan ve gelecek bilgiler sonrası durumu yönetim kurulunun alacağı kararla netlik kazanacak Allen Iverson konusunda ise Ahmet Akpınar, şunları söyledi: ''Bu sporcu Beşiktaş Kulübü'ne hizmet etti. İki tarafı üzmeden bir karar alacağız. Diğer türlü alınacak karar bize yakışmaz. Başkanımızın da bu yönde talimatı var. Sürtüşme istemiyoruz. Iverson ile ilgili raporu bekliyoruz. Rapor geldikten sonra oturup konuşacağız ve karar vereceğiz. Iverson buraya geldi ve bize hizmet etti. Keşke sakatlık olmasaydı. Şartlar durumu nereye götürür rapordan sonra ortaya çıkar.''

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