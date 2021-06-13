Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın yeniden buluşuyor

Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasında Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın ile bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından durumun netleşmesi bekleniyor.

Geçen haftalarda da temaslarına devam eden yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla kontrat detaylarını ve kadro planlamasını konuşuyor.

Mevcut kadronun iskeletinin korunmasını isteyen Sergen Yalçın, yapılacak takviyelerle de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım oluşturmayı düşünüyor. Sergen Yalçın, Çeşme’de sezonun yorgunluğunu atıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ'da buraya geçerek Yalçın ile temaslarını sürdürecek. Türkiye’nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma’ya giden Kocadağ’ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme’de Yalçın’la yeniden masaya oturacağı belirlendi. Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın’ın bu görüşmede maddi konulardaki pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor.