Beşiktaş'ta favori Ismael, plase Şenol Güneş

Beşiktaş'ta Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile anlaştı. 69 yaşındaki Şenol Güneş ise sezon sonuna kadar dinlenmek istiyor. Siyah beyazlılarda yönetim karar için toplanıyor.

Süper Lig'deki son 3 maçında galip gelemeyip ikincilik yarışından da uzaklaşan Beşiktaş yine hoca değiştiriyor. Sergen Yalçın'dan sonra Önder Karaveli ile de yollar ayrılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımın başında görmek istediği isim Şenol Güneş. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ise Valerien Ismael ile anlaştı.

Yönetim bugünkü toplantıda, West Brom'dan Şubat 2022'de ayrılan 46 yaşındaki Fransız hocayı göreve getirme kararı verebilir. Kartal'ın alternatifi ise sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez sonrasında da Güneş formülü.