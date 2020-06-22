Beşiktaş’ta denetim: Maske takmayanlara ceza yazıldı

İstanbul Beşiktaş'ta maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, uymayanlara 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza kesileceği bildirildi. Talimat doğrultusunda bu sabah saatlerinde Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı.

Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı.