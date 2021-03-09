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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun koşulara başladı

09 Mart 2021 16:41

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Cenk Tosun, koşulara başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. 

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