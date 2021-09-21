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Spor

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi 6 eksik

21 Eylül 2021 11:55

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta 6 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

Siyah-Beyazlıların maç kadrosunda 19 futbolcu bulunuyor.

Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Nsakala, Welinton, Kenan, Güven

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