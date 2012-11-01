Beşiktaş sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Beşiktaş kendi evinde Spor Toto 2. Lig takımlarından Ofspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Gökhan Durmuş(Ofspor)'un attığı golle 1-0 geride kapatan Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda oyuna giren Manuel Fernandes ve Hugo Almeida ikilisiyle sonuca gitmeyi başardı. Beşiktaş, maçı 2-1'lik üstünlükle kapatarak sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşmaya genç oyuncularına şans vererek başladı. Kadir Arı, Emre Özkan, Hasan Türk ve Erkan Kaş gibi genç oyuncular ilk 11'de karşılaşmaya başlarken, konuk takım 8. dakikada bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti. Soldan etkili gelen Hicabi ceza alanında boşta Gökhan Durmuş'u gördü. Gökhan topu düzelttikten sonra sol ayağıyla şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısında beklenen futbolu ortaya koyamayan Siyah-Beyazlılar devrenin son saniyelerinde beraberlik golüne çok yaklaştı. Mehmet kendi yarı alanının sağından serbest vuruşu kullandı. Ceza alanına doğru atılan topa yükselen Batuhan topu Erkan'a indirdi. Penaltı noktasında son anda Erkan'nın dokunduğu top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik Direktör Samet Aybaba ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Veli Kavlak ve Kadir Arı'nın yerine oyuna Manuel Fernandes ve Hugo Almeida girdi.

Fernandes'in oyuna girmesinin ardından rakip yarı alanda topa daha çok sahip olan Beşiktaş, duran toplardan da tehlikeli pozisyonlar üretmeye çalıştı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Siyah-Beyazlılar Manuel Fernandes'in güzel golüyle beraberliği sağladı. Kazanılan serbest vuruşu direk kaleye kullanan Manuel Fernandes, kalenin soluna giden topu ağlarla buluşturdu.

Golden sonra Mehmet Akyüz ve Oğuzhan Özyakup ile ikinci golü arayan Beşiktaş'ta 73. dakikada sahneye Hugo Almeida çıktı. Oğuzhan Özyakup ceza alanından sağ kanatta boş olan Erkan Kaş'a pası verdi. Erkan bekletmeden arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte boş bulunan Hugo Almeida topu kafayla ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Aybaba genç oyunculara şans verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Ofspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında genç oyuncularına şans tanıdı.

BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ta Kadir Arı, Emre Özkan, Hasan Türk ve Erkan Kaş gibi genç oyuncular ilk 11'de forma giydi.

Savunmayı Mehmet Akyüz, Escude, Ersan Gülüm ve Emre Özkan'dan oluşturan Aybaba, ön liberoda Necip Uysal ve Hasan Türk'e şans tanıdı. Orta alanda Veli Kavlak, Kadir Arı ve Erkan Kaş görev alırken, forvette ise Batuhan Karadeniz oynadı.

Kaleyi Cenk Gönen korurken, McGregor ise 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Bu arada, siyah-beyazlılarda sahaya kaptan olarak Necip Uysal çıktı.

Öte yandan, mevkisi forvet olan Mehmet Akyüz, Ofspor karşısında savunmanın sağında görev yaptı.

Aslar yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın as futbolcuları, Ofspor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Tomas Sivok, Roberto Hilbert, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra genç kaleci Emre Metin de yedek kulübesinde yer aldı.

Siyah-beyazlılarda, Ofspor karşısında ilk 11'deki tek yabancı oyuncu Julien Escude olurken, Holosko kadroda yer almadı.

Tribünler boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar, Ofspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, Ofspor taraftarları ise kendilerine ayrılan eski açık tribündeki 1600 kişilik yerin büyük bölümünü doldurdu.

Maç öncesi gerginlik

Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Eski açık tribünde Beşiktaş ve Ofsporlu taraftarlar arasında sözlü sataşmalarla başlayan gerginliğin ardından taraftarlar birbirlerine yabancı maddeler attı.

Güvenlik güçleri, eski açık tribünde bulunan Beşiktaşlı taraftarları kapalı tribüne aldı ve gerginlik sona erdi.

Beşiktaş-Ofspor: 2-1

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baki Yiğit, Emre Suna

Beşiktaş: Cenk Gönen, Mehmet Akyüz, Escude, Ersan Gülüm, Emre Özkan, Necip Uysal, Hasan Türk, Veli Kavlak (Dk. 46 Fernandes), Kadir Arı (Dk. 46 Almeida) Erkan Kaş, Batuhan Karadeniz (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup)

Ofspor: Hasan Yaranlı, Adem Çak, Tuncay Maldan, Cem Demir, Abdurrahman Çubukcu, Savaş Topaloğlu (Dk. 72 Ziya Şakar), Gökhan Durmuş (Dk. 79 Abdurrahman Kırmacı), Çetin Murat Bayraktar (Dk. 49 Güray Gündoğdu), Hicabi Demir, Rıdvan Çetin, Rasimcan Değirmenci

Goller: Dk. 7 Gökhan Durmuş (Ofspor), Dk. 66 Fernandes, Dk. 73 Almeida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Hasan Türk, Dk. 35 Emre Özkan, Dk. 59 Fernandes, Dk. 86 Erkan Kaş (Beşiktaş), Dk. 40 Rıdvan Çetin, Dk. 41 Çetin Murat Bayraktar, Dk. 60 Gökhan Durmuş (Ofspor)