Beşiktaş, Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor  

Futbolcular Porto maçı öncesi lige konsantre olabilecek mi?

Şenol Güneş Şampiyonlar Ligi rotasyonu yapacak mı?

Caner Erkin cezalı Medel ve Tosic ceza sınırında

Yoğun maç trafiği başlıyor

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 20:00\'de başlayacak.

Son iki maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 21 yapan Siyah-Beyazlılar, ligde Galatasaray ve Medipol Başakşehir\'in ardından 3\'üncü sırada bulunuyor. Beşiktaş, Ege temsilcisini yenip 12\'nci haftayı da kayıpsız geçerek 3\'te 3 yapmak ve Galatasaray ile M.Başakşehir\'in birbirleri ile oynayacağı haftada puan farkını daha da azaltmak amacında.

FUTBOLCULAR PORTO MAÇI ÖNCESİ LİGE KONSANTRE OLABİLECEK Mİ?

Beşiktaş bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi\'nde faklı oyunlar sergilemesiyle bir hayli tartışıldı.

Ligde arka arkaya 4 maçta puan kaybedildiği dönemde hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçlarında çok daha farklı oyun ortaya konulması ve zaferler kazanılması lig ve Avrupa maçları arasındaki konsantrasyon kaybının çok fazla olmasına bağlanmıştı. T.M.Akhisarspor maçından sonra 21 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi\'nde Porto maçının olması akıllara yine aynı soruları getiriryor. Çünkü, Şenol Güneş\'in öğrencileri Porto maçından bir puan almaları halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grubundan çıkacaklar. Beşiktaş\'ın kendi tarihi açısından, Avrupa Kupalarının en önemli maçlarından bir olarak görülen Porto maçı konsantrasyonunun T.M.Akhisarspor maçına nasıl yansıyacağı yarın akşam belli olacak.

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Şampiyonlar Ligi\'nde Porto öncesi Kardemir Karabükspor deplasmanında sezonun en kötü oyununu oynamasına rağmen galip gelmiş ama Leipzig maçı öncesi Fenerbahçe\'ye, Monaco maçı öncesinde de Gençlerbirliği\'ne mağlup olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ ROTASYONU YAPACAK MI ?

Teknik direktör Şenol Güneş\'in hem Şampiyonlar Ligi\'ndeki kader maçının olması hem de bazı futbolcuların Milli Takım maçlarında tam süre almaları nedeniyle T.M.Akhisarspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Oğuzhan ve Cenk Tosun\'un A Milli Takımın iki özel maçında da 90\'ar dakika sahada kalması, Pepe\'nin ve Babel\'in ancak dün Türkiye\'ye dönmesi tecrübeli hocanın bu isimleri dinlendirerek Porto maçına daha diri oyuncularla çıkma ihtimalini oldukça yükseltiyor.

Sakatlığı geçen Gökhan Gönül\'ün takımla antrenmanlara çıkması T.M.Akhisarspor maçı öncesi Şenol Güneş\'i sevindiren bir gelişme olurken Portekiz - U.S.A maçında sakatlanıp çıkan Pepe için son karar bu akşam verilecek. Yıldız oyuncu her ne kadar kendini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini sağlık ekibine söylese de %100 hazır olmayan oyuncuları oynatmayan Güneş\'in Porto öncesinde Pepe\'yi riske etmekten kaçınması sürpriz olmayacak.

Pepe\'nin oynamaması halinde defans kurgusunun Gökhan Gönül, Mitrovic (Medel) Tosic ve Adriano\'dan oluşması bekleniyor. Güneş\'in orta ikilideki tercihi son maçlarda çok daha fazla uyum içinde olan Atiba- Tolgay Arslan olurken hücum bölgesinde Quaresma, Talisca ve Lens\'in forvette de Negredo\'nun yer alması tahmini kadro için en kuvvetli ihtimal.

Beşiktaş\'ın T.M.Akhisar maçı için muhtemel kadrosu Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic (Medel) Tosic- Adriano -Atiba -Tolgay - Quaresma - Talisca -Lens - Negredo şeklinde.

Caner Erkin cezalı Medel ve Tosic ceza sınırında

Siyah Beyazlı takımda T.M.Akhisarspor maçı öncesinde Caner Erkin dışında cezalı futbolcu bulunmuyor.

9\'uncu haftada oynanan M.Başakşehir maçındaki hareketlerinden dolayı TFF Disiplin Kurulu tarafında 6 maçlık cezaya çarptırılan Caner Erkin A.Alanyaspor ve Göztepe maçlarında cezasının 2 maçını tamamlamıştı. T.M.Akhisar maçında 3.hafta cezasını çekecek olan Caner, aynı zamanda sarı kart cezası da olduğu için 4 maçta daha sahada olamayacak. Milli sol bekin cezası 13 Aralık\'taki Manisaspor ile oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçında tamamlanacak.

Siyah Beyazlı takımda Medel ve Tosic ise 3\'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncuda yarın akşam oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 13\'üncü haftada oynanacak E.Y.Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ BAŞLIYOR

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 2 kulvarda mücadele eden Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası maçlarının da bu ay içinde başlamasıyla 3 kulvarda maç yapmaya başlayacak.

T.M.Akhisarspor maçıyla başlayacak 30 günlük süreçte 9 maça çıkacak olan Beşiktaş\'ın maç programı şu şekilde:

17 Kasım : Beşiktaş - T.M.Akhisarpor (Süper Lig)

21 Kasım : Beşiktaş - Porto (Şampiyonlar Ligi)

25 Kasım: E.Y.Malatyaspsor - Beşiktaş (Süper Lig)

28 Kasım : Beşiktaş - Manisapor (Türkiye Kupası ilk maç)

2 Aralık : Beşiktaş -Galatasaray (Süper Lig)

6 Aralık : Leipzig - Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)

10 Aralık : Kayserispor - Beşiktaş (Süper Lig)

13 Aralık : Manisaspor - Beşiktaş (Türkiye Kupası rövanş)

17 Aralık : Beşiktaş - Osmanlıspor (Süper Lig)

BEŞİKTAŞ İLE T.M.AKHİSARSPOR ARASINDAKİ MAÇLAR BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Beşiktaş ile T.M.Akhisarspor arasındaki maçların bol gollü geçmesi dikkatleri çekiyor.

İki takım bugüne kadar 10 kez karşılaşı. Siyah-Beyazlıların 5 galibiyetine T.M.Akhisarspor 2 galibiyetle karşılık verirken 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım birbirine 10 maçta 38 gol atarken Ege temsilcisi Beşiktaş\'ın 22 golüne 16 gol ile yanıt verdi ve maç başına 3.8 gol ortalaması yakalandı. Beşiktaş, ligdeki en farklı mağlubiyetlerinden birini de yine Akhisar\'a karşı yaşadı. 2012-13 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı Akhisar 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

İki takım arasındaki maçlar şu şekilde:

2012 -2013 : Beşiktaş 3 - Akhisar 1

2012 -2013 : Akhisar 4 - Beşiktaş 1

2013-2014 : Akhisar 3 - Beşiktaş 3

2013 - 2014 : Beşiktaş 3 - Akhisar 0

2014-2015:Beşiktaş 3 - Akhisar 1

2014-2015 : Akhisar 1 - Beşiktaş 1

2015 -2016 : Beşiktaş 0 - Akhisar 2

2015- 2016 :Akhisar 3 - Beşiktaş 3

2016 -2017 : Akhisar 0 - Beşiktaş 2

2016 -2017 : Beşiktaş 3 - Akhisar 1

