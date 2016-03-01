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Politika

Beşiktaş, Süleyman Seba'ya edilen küfürlerden dolayı Fenerbahçe'den özür bekliyor

"Yaşananların tekerrür etmemesi konusunda gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz"

01 Mart 2016 18:34

Siyah-beyazlı kulüp, Kadıköy'de 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçında Onursal Başkan merhum Süleyman Seba'ya küfür edildiğini hatırlatarak, "Fenerbahçe yönetiminin, Süleyman Seba'nın manevi şahsında Beşiktaş camiasından özür dilemesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe ile oynadığımız derbi müsabakasında, Türk futboluna mal olmuş, herkes için ortak bir değere dönüşmüş olan Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba 'ya edilen küfürler, başta Beşiktaş Camiası olmak üzere, tüm sporseverleri yaralamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin, Süleyman Seba'nın manevi şahsında Beşiktaş Camiasından özür dilemesini bekliyor ve bunun tekerrür etmemesi konusunda gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.

Kulübümüz, Süleyman Seba'ya edilen küfürler nedeniyle, gerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ( PFDK ), gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde bu konunun takipçisi olacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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