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Spor

Beşiktaş Sözcüsü Albayrak: Tek rakibimiz Başakşehir

"Beşiktaş olarak en büyük hedefimiz Türkiye'de her sene şampiyonluk"

28 Şubat 2017 17:05

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı Talisca'nın attığı tek golle mağlup eden Beşiktaş'ın yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, şampiyonluktaki tek rakiplerinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi. 

Albayrak, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin önemli bir avantaj sağlamasına rağmen şampiyon olmadıklarını belirterek, "Derbi galibiyeti bizi sadece şampiyonluk hedefimize yaklaştırdı. Matematiksel olarak büyük bir avantaj yakaladık ama şampiyon olmadık. Medipol Başakşehir yok gibi davranılıyor ama aramızda 4 puan var. Bana göre şampiyonluktaki tek rakibimiz Medipol Başakşehir. Ligdeki yeri belli. Daha önce liderdi, haftalarca liderliğini devam ettirmiş bir takım. Oynadıkları oyun ortada, başlarında işini çok iyi bilen, saygın bir hocaları var. Her rakibe olduğu gibi Medipol Başakşehir'e de saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Derbi maçta herkesin işini çok iyi yaptığını ifade eden Albayrak, "En büyük hedefimiz derbiden galibiyetle dönmekti. Bunu başardık. Takımımız, taraftarımız, yönetimimiz, herkes ciddiyetle işini yaptı. Maçtan önce 'Beşiktaş şampiyon' algısı oluşturulmaya çalışıldı ama ayaklarımız yere basarak oynadık. Herkes çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

 

"Hedefimiz Avrupa kupasını buraya getirmek"

 

Yönetim olarak göreve geldiklerinde başarılı saha sonuçları alacaklarına inandıklarını anlatan Beşiktaşlı yönetici, "Biz bu günlere inanıyorduk. Bunlar bir geceden sabaha olmadı. Göreve geldiğimizde hedeflerimiz vardı ama o gün kimse inanmıyordu. Her gün yaptıklarımızın üstüne koyarak çalışıyoruz. Beşiktaş olarak en büyük hedefimiz Türkiye'de her sene şampiyonluk ve Avrupa kupasını buraya getirmek. Hedeflerimizden uzaklaşmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde çalıştıkça karşılığını alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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BeşiktaşMetin Albayrakrakibimiz Başakşehir

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