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Spor

Beşiktaş Sosa'yı sattı; 10 numarasını Portekiz'den aldı

22 yaşındaki Talisca'nın transferine harcanan para konusunda henüz bir açıklama yapılmadı

18 Ağustos 2016 13:07

Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya Milan'a satan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun alternatifini Portekiz'de buldu. Siyah beyazlılar, Benfica'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca'yı 2 yıllığına kiraladı. 22 yaşındaki Talisca'nın transferine harcanan para konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

1.91 metre boyundaki Talisca, sol ayağını çok iyi kullanıyor. Orta sahada hücuma dönük olarak forma giyen Sambacı, forvet arkasında '10 numara' dahil birçok pozisyonda oynayabiliyor. Talisca, uzaktan etkili şutlarıyla tanınıyor.

Anderson Talisca

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Brezilya'nın Bahia Kulübü'nde başlayan Talisca, 2014'te 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya satıldı.

Anderson Talisca, 2019 yılına dek sözleşmeli olduğu Benfica ile çıktığı 78 karşılaşmada toplam 20 gol atıp, 4 asist yaptı. 2015 yılında bonservis bedeli 9.5 milyon Euro'ya kadar çıkan Talisca'nın transfermarkt verilerine göre güncel bonservis bedeli 7.5 milyon Euro civarında.

Anderson Talisca'nın Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihine kadar... Talisca, Brezilya'nın U20 Milli Takımı'nda 2, U23'te ise 4 kez forma giydi.

 

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