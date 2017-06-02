Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 74-72

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi, Strawberry 18, Roll 5, Clark 7, Stimac 10, Erkan Veyseloğlu 5, Thompson 20, Sertaç Şanlı 9, Weems
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Granger 22, Cedi Osman 9, Brown 3, Thomas 9, Honeycutt 3, Heurtel 11, Dunston 12, Maxim
1. Periyot: 17-18
Devre: 37-31
3. Periyot: 54-51
5 faul alan: Brown 37.32 (Anadolu Efes)