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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 74-72

Beşiktaş Sompo Japan seride 2-0 öne geçti

02 Haziran 2017 01:36

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 74-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi, Strawberry 18, Roll 5, Clark 7, Stimac 10, Erkan Veyseloğlu 5, Thompson 20, Sertaç Şanlı 9, Weems

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Granger 22, Cedi Osman 9, Brown 3, Thomas 9, Honeycutt 3, Heurtel 11, Dunston 12, Maxim

1. Periyot: 17-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 54-51

5 faul alan: Brown 37.32 (Anadolu Efes)

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