Beşiktaş-Sivas biletleri satışta



Beşiktaş'ın Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile 24 Ekim Cuma Günü İnönü Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa çıktı.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, mücadelenin biletleri tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve biletix.com.tr internet adresinden satışa çıkartıldı. Ayrıca maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.



Öte yandan, gişede satılmak için özel bilet ayrılmayacağı, normal satıştan kalan biletlerin gişeden satılacağı kaydedildi.



Beşiktaş-Sivasspor maçının bilet fiyatları şöyle:



Vip Üst B-E: 250 YTL



Vip Üst A-F: 200 YTL



Vip Alt A-F: 150 YTL



Vip Alt B-E: 175 YTL



Vip Alt C-D: 200 YTL



Numaralı Orta: 130 YTL



Numaralı Kenar: 110 YTL



Kapalı Üst: 90 YTL



Kapalı Alt: 60 YTL



Yeni Açık: 25 YTL



Eski Açık: 25 YTL



Rakip Takım (Eski Açık): 25 YTL



