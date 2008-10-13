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Spor

Beşiktaş-Sivas biletleri satışta

13 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş'ın Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile 24 Ekim Cuma Günü İnönü Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, mücadelenin biletleri tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve biletix.com.tr internet adresinden satışa çıkartıldı. Ayrıca maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.

Öte yandan, gişede satılmak için özel bilet ayrılmayacağı, normal satıştan kalan biletlerin gişeden satılacağı kaydedildi.

Beşiktaş-Sivasspor maçının bilet fiyatları şöyle:

Vip Üst B-E: 250 YTL

Vip Üst A-F: 200 YTL

Vip Alt A-F: 150 YTL

Vip Alt B-E: 175 YTL

Vip Alt C-D: 200 YTL

Numaralı Orta: 130 YTL

Numaralı Kenar: 110 YTL

Kapalı Üst: 90 YTL

Kapalı Alt: 60 YTL

Yeni Açık: 25 YTL

Eski Açık: 25 YTL

Rakip Takım (Eski Açık): 25 YTL

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