Beşiktaş sınav sorusu oldu

Taraftarın, kötü gidişin faturasını Başkan Yıldırım Demirören’e kestiği kestiği Beşiktaş’ın son günlerde yaşadığı sorunlar Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk dersinin sınav sorusu oldu.





habervesaire.com'da Ahmet Işık'ın haberine göre Beşiktaş'ın kötü gidişatının Medeni Hukuk sınavındaki sorı hali şöyle:





Ligde ve Avrupa’da aldığı başarısız sonuçlarla yönetimin taraftarıyla karşı karşıya kaldığı Beşiktaş’ın durumu sınav sorusuna konu oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Medeni Hukuk hocası Yardımcı Doçent Doktor Murat İnceoğlu, bugün (6 Kasım 2009) 3. Sınıf öğrencilerine yaptığı sınavın sorusu, aynı zamanda taraftarı olduğu Beşiktaş’ta yaşanan son gelişmelerle ilgiliydi.



Satıcı Demirdöven, alıcı Salakov

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’i Yıldırım Demirdöven adıyla anlattığı sınav sorusunda İnceoğlu, öğrencilerine kurgusal bir hikaye anlatarak yaşanan olayların Medeni Hukuk açısından değerlendirmesini istedi. Sürenin de tıpkı maçlar gibi 90 dakika olarak belirlendiği sınavda yöneltilen soruda, Demirdöven’in son maçta taraftarının kendisine küfretmesine çok kızarak görevinden istifa ettiği belirtilerek, “Taraftara ‘ibret’ olsun diye kulüpten olan 50 milyon TL tutarındaki alacağından vazgeçtiğini ve futbolculara da şampiyon olmaları şartıyla 500 bin TL prim ödemeyi vaad ettiği” anlatıldı. Olayın Medeni Hukuk sınavına konu olmasına neden olan kısmı ise, Demirdöven’in istifasının ardından gazetelerde yer alan “korktu kaçtı” şeklindeki haberlere sinirlenerek, Beşiktaş kulübünün geçen sene kazandığı iki kupayı ünlü Rus milyarderi Salakov’a satması oldu.



Kötü gidişin faturası Demirören’e

Geçen sezon Türkiye Süper Ligini şampiyon olarak tamamlayıp, üstüne bir de Türkiye kupasını müzesine götüren Beşiktaş’ın zor günler geçirdiği aşikar. Sezonun başlamasıyla birlikte alınan kötü sonuçları, tatmin edici olmayan bir futbolla da olsa daha yeni yeni telafi etmeye çalışan Kara Kartallar bu “başarıyı” Şampiyonlar Ligiı’ndeki maçlarda gösteremeyince yönetimle taraftarın arası iyiden iyiye açıldı. Yine Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplıri CSKA Moskova’yla 30 Eylül gecesi Moskova’da yapılan ve Beşiktaş’ın 2-1 kaybettiği maçın ardından gece geç saatlerde İstanbul’a dönen kulüp kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taraftarlarının protesto gösterileriyle karşılaşmıştı. Protesto gösterileri altında havalimanında aracına doğru yönelen Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören’e de taraftarlar yumurta atıp aracına saldırmışlardı. Taraftarla yönetimin arasını iyiden iyiye açan bu olaydan sonra 17 Ekim Cumartesi günü Süper Ligde Kasımpaşaspor ile İnönü stadında yapılan yapılan maçta taraftarlar “Yeter Yıldırım Demirören” diye bağırarak protesto gösterisi yapmıştı. Maç boyunca birbirleriyle de kavga eden taraftarlar, “Temizlesene, temizlesene. Tribünleri temizlesene” ve “Kim gelirse gelsin, adam gibi gelsin. Beşiktaşımıza iyi şeyler versin” diye bağırıp, “Şerefin varsa istifa etsene” diye tempo tuttu.



Sabırları taşıran yenilgi

Son olarak geçtiğimiz Salı gecesi (3 Kasım 2009) Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Alman takımı Wolfsburg’a kendi evinde 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmesi üzerine Demirören taraftarıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Alman takımının ikinci golünün ardından, “Yeter Yıldırım Demirören” diye bağırmaya başlayan taraftarlara maçı protokol tribününden izleyen Demirören’in de ayağa kalkarak eliyle işaret yaparak tepki gösterdi. Hayli öfkelenen Demirören çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılırke başkanların bu beklenmedik tepkisi tribünlerdeki gerilimi daha da arttırdı. Demirören’e “şerefsiz” diye küfür edip ”Defol git başkan”, ”Başkan olsana, başkan olsana, Fenerbahçe’ye başkan olsana”, ”Kadıköy’e maça gitsene” diye bağıran taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli’yi istifaya çağırdı.



Beşiktaşlı doçentin sınav sorusu

Demirören’in istifa edip etmeyeceği hala tarışıladursun Beşiktaş’ın yaşadığı sıkıntılı günler kurgusal bir olay üzerinden Bilgi Üniveristesi Hukuk Fakültesi’nde de sınava konu oldu. Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin Medeni Hukuk dersi sınavindeki soru (parantez içindekiler yanıt) şöyle:

Olay: Son maçta kendi taraftarının kendisine küfretmesine çok kızan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirdöven, bir basın açıklaması ile başkanlıktan istifa ettiğini ve ayrıca taraftara “ibret” olsun diye kulüpten olan 50 milyon TL tutarındaki alacağını da ibra ettiğini (alacak hakkından vazgeçtiğini) açıklar. Son olarak da futbolculara şampiyon olmaları şartıyla ödenmek üzere 500 bin TL prim vaad eder. Ancak gazetede çıkan “korktu kaçtı” şeklindeki haberlere iyice sinirlenen Demirdöven, Beşiktaş kulübünün geçen sene kazandığı iki kupayı kulübün müzesinden alarak ünlü Rus milyarderi Salakova’a kupaların kendisine ait olduğunu söyleyerek satar ve teslim eder. Futboldan anlamayan ve Türkiye’de şampiyonluk kupalarının başkanlara verildiğini düşünen Salakov da bu kupaları taraftarı olduğu CSKA Moskova takımına, müzesinde saklaması için 1 yıllığına ödünç verir.

Bu durumu kaldıramayan fanatik Beşiktaşlı iş kadını Başak Başoğlu, Demirdöven için olabilecek en kötü anı bekler ve tam bu anda Demirdöven şirketler gurubuyla olan tüm sözleşmeleini feshettiğini açıklar. Başoğlu şaptığı bu işlemi sözkonusu sözleşmelerde yer alan, “Sözleşmenin tarafları bu sözleşmeyi diledikleri zaman feshetmek yetkisine sahiptir” hükmüne dayandırır.

Sorular:

1- Yıldırım Demirdöven tarafından yapılan

a) İstifa etme (Yenilik doğuran işlemdir.)



b) Külüpten olan 50 milyon TL tutarındaki alacağın ibra edilmesi (Tasarruf işlemidir.)



c) Futboculara şampiyon olmaları halinde ödenmek üzere 500 bin TL prim vaad edilmesi (Borçlandırıcı işlemdir.)



d) Kupaların Rus milyardere satılması (Borçlandırıcı işlemdir.)

İşlemlerini hukuki niteliği nedir? Ayrı ayrı açıklayınız.

2- Demirdöven tarafından futboLculara şampiyon olmaları şartıyla ödenmek üzere 500 bin TL prim vaad edilmesi işlemi hükümsüzlük çeşitleri açısından hangi kategoride yer almaktadır? Kısaca açıklayınız. (Askıda hükümsüzlük söz konusudur.)

3- Rus milyarder Salakov kupaların mülkiyet hakkını kazanmış mıdır? Gerekçeleri ile açıklayınız. (İyiniyet ve emin sıfatıyla zilyet olma şartları gerçekleşmediği için mülkiyet hakkını kazanamamıştır.)

4- Kendisine karşı açılan bir davada CSKA Moskova takımı, ödünç sözleşmesini Beşiktaş Kulübüne karşı ileri sürebilir mi? Gerekçesi ile açıklayınız. (Alacak hakkı nisbi bir hak olduğu için ileri süremez.)

5- Başak Başoğlu’nun sözleşmeleri festhetmesi geçerli midir? Açıklayınız. (Hakkın kötüye kullanılması vardır.)