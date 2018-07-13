Beşiktaş-Shakhtar Donetsk karşılaşmasından gol sesi çıkmadı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'le 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'le karşılaştı. İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynandı.

Beşiktaş maça Tolga, Mitrovic, Adriano, Medel, Caner, Babel, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Necip, Vagner Love 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken iki ekip de gol kaydına muvaffak olamadı ve devre 0-0 tamamlandı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Orkan Çınar ve Cyle Larin oyuna dahil edildi.

Maçın ikinci yarısında da iki ekibin çabaları gol için yeterli olmadı ve Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk maçı 0-0 sona erdi.