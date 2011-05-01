-BEŞİKTAŞ SEZONUN SON DERBİSİNİ KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş, sezonun son derbisinden 3 puanla ayrıldı. Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırladığı ezeli rakibini 59 ve 60. dakikalarda peş peşe attığı gollerle mağlup eden siyah-beyazlılar, 31 maçta puanını 47'ye çıkararak, lig dördüncülüğü iddiasını son 3 haftaya taşıdı. Son 30 yılın en kötü sezonunu geçiren Beşiktaş, lig tarihinin en kötü performansını sergileyen ezeli rakibi önünde taraftarlarına 3 puan armağan ederek, prestij açısından önemi bulunan derbinin gülen tarafı oldu. -AURELİO SİFTAH YAPTI- Beşiktaş'ı derbide 1-0 öne geçiren golü atan Mehmet Aurelio, Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Brezilya asıllı deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Aralık 2010 tarihinde Konya Torku Şekerspor filelerini havalandırmıştı. -SİMAO'DAN GOLLERE DEVAM- Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı oyunculardan Simao, siyah-beyazlı takımda resmi maçlarda 7. golünü attı. Portekizli futbolcu, 4'ü Süper Lig, 3'ü de Türkiye Kupası'nda olmak üzere siyah-beyazlı formayla gol sayısını 7'ye yükseltti. -''KÜMEDE KAL GALATASARAY''- Beşiktaş'ın ikinci yarıda üst üste bulduğu goller siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi. Gollerin sevincini yaşayan Beşiktaşlılar, bir yandan da lig tarihinin en kötü günlerini geçiren ezeli rakiplerini kızdırarak, ''Kümede kal Galatasaray'', ''Bank Asya 1. Lig, 1. Lig Bank Asya'' diye tempo tuttu. -İSMAİL SAKATLANDI- Beşiktaşlı İsmail Köybaşı, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Milli futbolcu, 82. dakikada sedyeyle soyunma odasına götürüldü. -BOBO DİREKLERİ GEÇEMEDİ- Beşiktaş'ın suskun golcüsü Bobo, derbide direklere takıldı. Brezilyalı futbolcunun ikinci yarının başında oyun 0-0 devam ederken 2 pozisyonda kafa ve ayakla şutlarında top yan kale direğinden döndü. -GUTİ KULÜBEYE UĞRAMADAN, SOYUNMA ODASINA GİTTİ- Bu arada, 76. dakikada oyundan alınan takım kaptanı Guti, yedek kulübesine uğramadan, doğrudan soyunma odasına giderken, taraftarlardan alkış aldı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcuları Galatasaraylı Ayhan Akman'a maçın son anlarında küfürlü tepki gösterdi.