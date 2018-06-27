Beşiktaş sezonu açtı; yeni transfer idmanda

Dün akşam (26 Haziran) 2018/2019 sezonunu açan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez sahaya siyah beyazlı futbolcular, sezonun ilk çalışmasını yaptı. Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Tokgöz takımla beraber sahaya çıkarken, geride kalan sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Orkan Çınar ve Sedat Şahintürk de sezonun ilk idmanında yer aldı. Dünya Kupası'nda bulunan Pepe, Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma antrenmanda yer almazken, izinli olan Adriano, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Ryan Babel de sezonun ilk çalışmasına katılmadı.