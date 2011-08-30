-Beşiktaş sezona "sinirli" başladı İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nın Alania takımını eleyerek gruplara kalma başarısı gösteren Beşiktaş, iddialı olduğu yeni sezonun başında futbolcularının sinirli halleriyle dikkat çekti. Yeni sezonda henüz iki maç yapan siyah-beyazlı takımın futbolcuları, sezonun başında henüz sadece UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç oynarken, bu karşılaşmalarda oyuncuların çok sayıda kart görmesi teknik heyeti endişelendirdi. Alania ile Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan maçta 4 futbolcusu sarı kart gören ''Kara Kartallar''da rövanşta ise çok sayıda oyuncu hakem tarafından çeşitli nedenlerle kartla cezalandırıldı. Beşiktaş'ın Alania ile İstanbul'da oynadığı maçta Fernandes, İbrahim Toraman, Sivok ve Guti sarı kart gören oyuncular oldu. -İkinci maçı gergin geçirdiler- Siyah-beyazlı ekip, Rus rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise gergin anlar yaşadı. Bu karşılaşmanın hakemi çeşitli pozisyonlarda siyah-beyazlı oyunculara 8 kez kart gösterdi. Beşiktaş'ta rövanş mücadelesinde Rüştü, İsmail, Fernandes, İbrahim Toraman, Almeida, Egemen ve Mustafa Pektemek kart gören oyuncular oldu. -2 Maçta 12 sarı, 1 kırmızı kart- ''Kara Kartallar'', Alania'yı eleyerek gruplara kaldıkları iki maçta toplam 12 sarı 1 de kırmızı kart gördü. Alania ile İstanbul'da yapılan maçta 4 futbolcu sarı kart görürken, siyah-beyazlı takım rövanşta ise 8 kez sarı kartla cezalandırıldı. Rusya'daki mücadelede 1 futbolcu da kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Fernandes, İbrahim Toraman, Sivok ve Guti'nin ilk maçta sarı kart gördüğü Beşiktaş'ta rövanşta ise Fernandes, Rüştü, İsmail, Almeida, Egemen ve Mustafa sarı kart gören oyuncular oldu. İlk maçta sarı kart gören İbrahim Toraman, ikinci maçta da üst üste iki kez sarı kart gördü ve daha sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. -İbrahim Toraman ve Fernandes en sinirli futbolcular- Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ve Fernandes Alania ile oynanan iki maçta da gördükleri kartlarla takımın en sinirli futbolcuları olarak dikkat çektiler. İstanbul'da sarı kartla cezalandırılan Fernandes ve İbrahim Toraman, ikinci maçta da aynı şekilde cezalandırıldılar. Fernandes her iki maçın ilk yarılarında sarı kartları görürken, İbrahim Toraman ise ilk mücadelede gördüğü sarı kartla yetinmedi ve ikinci maçta üst üste sarı kartlar gördü. Tecrübeli oyuncu, rövanş maçında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. -Tecrübeli ve yıldız oyuncular kart gördü- Resmi maçlara gergin başlayan Beşiktaş'ta özellikle tecrübeli ve yıldız oyuncuların kart görmesi endişe yarattı. Takımda forma giyen genç oyunculardan sadece İsmail ve Mustafa Pektemek sarı kartla cezalandırılan futbolcular oldu. Guti, Fernandes, İbrahim Toraman, Sivok, Rüştü, Almeida ve Egemen gibi tecrübeli ve yıldız oyuncular ise sinirlerine hakim olamadılar ve tecrübelerine rağmen sarı kart görmekten kurtulamadılar. Bu arada, deplasmandaki maçta oyuncuların çoğunun pozisyon gereğinden çok rakip oyuncularla yaşadıkları gerginlik nedeniyle kart görmesi de teknik heyeti sıkıntıya soktu. -Gruplara iki fireyle başlayacaklar- Sezon başı olmasına rağmen gerginliğini üstünden atamayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne kart cezaları nedeniyle iki futbolcusundan yoksun başlayacak. Bu organizasyonda E Grubu'nda Dinamo Kiev, Stoke City ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşen siyah-beyazlılarda Alania ile oynanan iki maçta da kart gören Fernandes ve İbrahim Toraman cezalı konumuna düştüler. Fernandes iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı olurken, İbrahim Toraman ise ilk maçta gördüğü sarı kartın yanı sıra rövanşta çift sarı karttan aldığı kırmızı kart cezasıyla takımını yalnız bıraktı. İbrahim Toraman ve Fernandes, takımlarının 15 Eylül'de İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maçta cezalarından dolayı forma giyemeyecekler.