Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor

Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 lig maçından 5'ini kazanabildi. İki ekip arasındaki son 11 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Çok atıyor, az yiyor

Bu sezon yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, 18 gol atıp, 6 gol yedi.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki müsabaka saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Son 3 maçta kalesini kapattı

Beşiktaş, bu sezon başarılı savunma performansıyla da dikkati çekiyor.

Defansta son 7 sezonun en başarılı performansını gösteren siyah-beyazlılar, 8 maçta 6 gol yedi. Sezonun ilk 3 maçında 4 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise 2 golü kalesinde gördü. Beş maçlık periyotta Galatasaray'ın 2 golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmada ise iyi savunma yaparak gole izin vermedi. Beşiktaş, son 3 maçta ise gol yemedi.