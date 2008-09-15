Beşiktaş seriyi bozdu



Beşiktaş, 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor maçı ile 8 hafta sonra ilk kez maç kazanamamış oldu. Oynadığı son 8 resmi maçı da kazanan Beşiktaş, galibiyet geleneğini Trabzon'da sürdüremedi.



Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, böylece galibiyet serisine de son verdi.



En son geçen sezonun 30 haftasında sahasında Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a 1-0 mağlup olan ve puan kaybı yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 resmi maçı da kazanmış ve puan kaybına uğramamıştı.



Turkcell Süper Lig'de 6, UEFA Kupası'nda da üst üste 2 maçını kazanan ''Kara Kartallar'', Trabzon deplasmanında hem galibiyet serisinden, hem de liderlikten oldu.



Beşiktaş'ın geçen sezondan başlayan 8 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:



2007-08 sezonu:



Çaykur Rizespor-Beşiktaş..: 1 - 2



Beşiktaş-Bursaspor........: 3 - 0



Ankaragücü-Beşiktaş.......: 0 - 2



Beşiktaş-Vestel Manisaspor: 5 - 1







2008-09 sezonu:



Antalyaspor-Beşiktaş......: 2 - 3



Beşiktaş-Konyaspor........: 2 - 0







UEFA Kupası:



Siroki Brijeg-Beşiktaş....: 1 - 2



Beşiktaş-Siroki Brijeg....: 4 - 0







BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADILAR



Beşiktaş, Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak bu sezon ilk kez gol atamadı.







Bu sezon oynadığı 2 lig, 2 de UEFA Kupası maçında toplam 11 gol atan siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında ise golsüz berabere kalıp, rakip fileleri havalandıramadı.

