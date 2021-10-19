Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iç sahada 4 gol yedi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. Maçında Vodafone Park'ta Portekiz'in Sporting CP takımıyla karşılaştı. Karşılaşma, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, grupta 3 maç sonunda puansız son sırada yer aldı. Grupta ilk 3 puanını alan Sporting ise 3. sıraya yükseldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puansız olarak son sırada kaldı. Sporting ise ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 3. sıraya çıktı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir iç saha maçında dört gol yedi.