Beşiktaş Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Beşiktaş teknik direktörü Samet Aybaba'dan Başkan Orman'a: "Gereğini yapın..." Aybaba'nın bu sözlerinden sonra Beşiktaş Yönetimi de son kararını vermek için biraraya geldi... Şu sıralarda toplantı devam ediyor... İlerleyen dakikalarda siyah-beyazlı yönetim resmi siteden bir açıklama yayınlayarak Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını resmen açıklayacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Kayseripor maçının ardından uçakta yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile yolları ayırma kararı aldı.

Fikret Orman ile Samet Aybaba, bugün yeniden bir araya gelerek sözleşme fesih şartlarını masaya yatıracak.

Dün basına yansıyan haberlerde Beşiktaş yönetiminin 4 isimle görüştüğü öne sürülmüştü. Bu haberin ardından ise Samet Aybaba, 'İstifa etmedim, olanlardan haberim yok' açıklamasını yaptı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiren Beşiktaş, önce futbolculara sonra taraftarlarına 'Feda' çağrısında bulunmuştu. Bu zorluklara rağmen ligi üçüncü sırada biten takım 58 puan aldı.

En son 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşan Beşiktaş, sonrasında 2009-10 sezonunu 64 puanla dördüncü, 2010-11 sezonunda 54 puanla beşinci, 2011-12 sezonunda 55 puanla dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ta sezona başlayıp ligi 3. bitiren hiçbir teknik direktör görevine devam edemedi.

Aybaba'nın Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyeri

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Samet Aybaba, 1988 yılında futbolcu olarak ayrıldığı siyah-beyazlı kulübe Haziran 2012'de teknik direktör olarak geri dönmüştü.

Aybaba'nın "en büyük hayalim" dediği hedefi sonunda gerçekleşmişti. Ancak Aybaba'nın önünde zorlu bir yol vardı. Beşiktaş kulübü,, özellikle mali açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşıyordu. Yönetim, maliyeti ucuz oyunculara yöneldi. Hatta Simao ve Quaresma gibi yüksek maaşlı yldızlar takımdan ayrıldı.

Zorlu yolda talihsiz sakatlıklar da eklendi. Önce İsmail Köybaşı milli takımda, ligin 2. haftası da Mustafa Pektemek ağır sakatlıklar yaşayarak uzun süre takımdan ayrı kaldı. Siyah-beyazlılar lige iyi başlamadı. İlk 8 haftada sdece 2 galibiyet alınırken, kaybedilen 15 puan Samet Aybaba üzerindeki kuşkuyu daha da artırdı. Ancak 9. haftadan sonra siyah-beyazlılar çıkışa geçti. Özellikle Fernandes, Oğuzhan, Holosko, Olcay ve Almeida beşlisinin her geçen hafta yükselen formu ilk yarı sonunda Beşiktaş'ı lider Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisine taşıdı.

Devre arasında Niang, Gökhan Süzen ve Dentinho takviyeleri de yapıldı. 24. haftada Fenerbahçe derbisinin kazanılmasının ardından Samet Aybaba artık sezon başından beri sözünü ettiği gizli hedefi de açığa vurmuş, camia şampiyonluğu telaffuz etmeye başlamıştı. Ancak o haftadan sonra siyah-beyazlılar istikrarsız bir görüntüye büründü. Şampiyonluk şansının kaçmasının ardından Şampiyonlar Ligi için 33. haftaya kadar umutlar korundu ancak, Beşiktaş sezonu 3. sırada bitirdi.

Aybaba rakiplerine göre oldukça düşük bir bütçeyle kurulan takımı önceki 2 yılın aksine ilk 3'e sokmayı başarmıştı. Ancak takımda yaşanan üst üste sakatlıklar puan kayıpları sonrası futbolculara yönelik söylemleri ve Fernandes ile Almeida başta olmak üzere yabancı oyuncularla yaşadığı diyalog sıkıntıları deneyimli teknik adamın sonunu hazırladı.

Sezonun bitmesinin ardından da Samet Aybaba, 25 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü yuvasından ve kariyerinin 11. takımından ayrıldı.