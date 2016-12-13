Beşiktaş saldırısında şehit olan Şube Müdürü Vefa Karakurdu toprağa verildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kongre üyesi Vefa Karakurdu'nun naaşı Ereğli ilçesine getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazında vatandaşlar teröre tepki gösterdi. Şehidin ailesini yalnız bırakmayan vatandaşlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları attı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı konvoy eşliğinde Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki baba evine getirildi, burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Helallik alındığı sırada şehit emniyet müdürünün eşi Emel, çocukları Kaan ve Duru, annesi Sabriya, babası emekli Emniyet Müdürü Erdal Karakurdu ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Ayakta durmakta zorluk çeken anne Sabriya Karakurdu yakınları tarafından sakinleştirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin ayyıldızlı bayrağa sarılı naaşı Bozhane Camisine getirildi.

Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.