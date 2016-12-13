T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş saldırısında şehit olan Şube Müdürü Vefa Karakurdu toprağa verildi

Cenaze namazına 5 bin kişi katıldı

13 Aralık 2016 10:39

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kongre üyesi Vefa Karakurdu'nun naaşı Ereğli ilçesine getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazında vatandaşlar teröre tepki gösterdi. Şehidin ailesini yalnız bırakmayan vatandaşlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları attı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı konvoy eşliğinde Ereğli ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki baba evine getirildi, burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Helallik alındığı sırada şehit emniyet müdürünün eşi Emel, çocukları Kaan ve Duru, annesi Sabriya, babası emekli Emniyet Müdürü Erdal Karakurdu ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Ayakta durmakta zorluk çeken anne Sabriya Karakurdu yakınları tarafından sakinleştirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin ayyıldızlı bayrağa sarılı naaşı Bozhane Camisine getirildi.

Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

 

ETİKETLER

İstanbulİstanbul Emniyet MüdürlüğüÖzel Güvenlik Şube MüdürüBeşiktaş KongreVefa KarakurduEreğli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24