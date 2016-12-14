Beşiktaş saldırısı öncesi bombalı araçla keşfe katılan 3. terörist aranıyor

Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırıların ardındaki teröristleri belirlemek için çalışan polis, Aksaray Vatan Caddesi’nden bombalı araçla geçerken iki kez araçta görüntülendiği belirtilen kadını arıyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, PKK’ya yakınlığıyla bilinen TAK’ın üstlendiği Beşiktaş’taki terör saldırısını aydınlatmak için başlatılan soruşturma, yoğun çaba harcanarak çok yönlü bir şekilde sürüyor. Aksaray Vatan Caddesi’nde patlamadan saatler önce iki kez güvenlik kameralarına takılan otomobildeki kadının kimliğinin tespitine çalışılıyor.

Vatan Caddesi’nden geçerken araçta şoförün yanında oturduğu kameralara yansıyan kadının, patlama anında aracı kullandığı ihtimali değerlendirildi, ancak araştırmalarda patlamaya çok yakın saatlerde araçta iki erkek teröristin bulunduğu ağırlık kazandı.

Polisin araştırmasına göre sürücü olan terörist aracı havaya uçururken, patlamadan birkaç dakika önce araçtan inen Murat kod adlı canlı bomba ise polisin etrafını sarmasıyla pimi çekip infilak etti.

Üçüncü şahıs araçtan ne zaman indi?

Polisin araştırmasına göre patlatılan araç, saat 10.40 ve 15.28’de iki kez Vatan Caddesi’nden geçti. İddiaya göre teröristlerin Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü ve karşısındaki Aksaray Orduevi’ne saldırıyı da hedeflemiş olabilir. Bu sırada aracın ön koltuğunda bir kadın vardı. Teröristler böylece, kendilerine aile süsü vermeyi amaçlıyordu. Saat 15.28’den patlama anına kadar geçen 7 saatlik süre, aracın tam olarak ne zaman Beşiktaş civarına gittiği, araçtakilerin kimlerle temas kurduğu, bombanın bu süre zarfında mı yüklendiği henüz net değil. yanıt aranan bir başka soru da kadının araçtan nerede ve ne zaman indiği.

Görüntüler taranıyor

Polis şimdi, keşif yaparken araçta olduğu belirlenen kadının kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Yüzlerce saatlik güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. Terör saldırısının ardından gözaltına alınan 13 kişinin sorgusu ise sürüyor. Aracı satın aldıktan sonra Murat kod adlı canlı bombaya devreden Tufan B. de gözaltında bulunuyor. Tufan B.’nin yakın çevresini detaylı olarak soruşturan polis, ipucu elde etmeye çalışıyor.