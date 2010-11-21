-BEŞİKTAŞ ''SAKATA GELDİ'' İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Sezona flaş transferler ve büyük umutlarla giren ancak son haftalarda kötü sonuçlar alan Beşiktaş, sakatlıklardan bir hayli sıkıntı yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 25 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 28 futbolcu forma giydi. ''Kara Kartallar''da geride kalan 25 maçta toplam 18 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bazı maçlarda görev alamazken, 10 futbolcu ise sakatlık yaşamadı. Geçen sezon Manisaspor maçında ayağı kırılan Rıdvan, bu sezon 25 maçın 20'sinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Takımla birlikte çalışmalara başladıktan sonra bu kez de eli kırılan genç futbolcu, 5 maçta ise henüz hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya giremedi. -EKREM VE FERRARİ- Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle takımlarını en çok yalnız bırakan futbolcular ise Ekrem Dağ ile Matteo Ferrari oldu. Ekrem, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sakatlandıktan sonra bir daha takımına dönemedi. Ekrem, bu sakatlığı nedeniyle 13 maçtır takımdaki yerini alamıyor. Matteo Ferrari de bu sezon sakatlıklardan yana şanssız olan isimlerdendi. Sakatlığı devam eden İtalyan futbolcu tam 12 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu iki futbolcuyu sezona sakat giren Yusuf Şimşek 11 maçla izledi. -QUARESMA, 7 MAÇTA DAHA YOK- Beşiktaş'ın yıldız transferi Ricardo Quaresma da bu sezon 8 karşılaşmada sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Quaresma, 8 maçta takımıyla birlikte olamadı. Konyaspor ile dün yapılan maçta sahaya ilk 11'de çıkan Quaresma henüz ilk yarı bitmeden yeniden sakatlandı ve yapılan kontrollerin ardından ilk yarıyı kapadığı açıklandı. Böylece Portekizli futbolcu, takımının ilk yarı bitimine kadar Spor Toto Süper Lig'deki 4, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçı olmak üzere 7 resmi maçında daha forma giyemeyecek. -ÜZÜLMEZ, ERNST VE HİLBERT'İN İSTİKRARI- Beşiktaş'ta, en çok forma giyen futbolcular olan İbrahim Üzülmez ile Alman futbolcular Fabian Ernst ve Roberto Hilbert ise sakatlıklara adeta meydan okudular. 36 yaşındaki takım kaptanı İbrahim Üzülmez, 31 yaşındaki Fabian Ernst ve 26 yaşındaki Roberto Hilbert, takımlarının en çok oynayan futbolcuları olmalarına rağmen geride kalan 25 maçta sakatlık yaşamadı. Ernst, bu sezon 23, İbrahim Üzülmez 17, Hilbert ise 18 karşılaşmada forma giydi. Beşiktaş'ta ayrıca Rodrigo Tabata, Filip Holosko, Necip Uysal, İsmail Köybaşı, Michael Fink ve sadece 1 maçta görev alan Ali Kuçik sakatlık yaşamayan futbolcular oldu. Konyaspor maçına kadar sakatlanmayan Ersan Gülüm de, bu karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. -FUTBOLCULAR VE SAKATLIKLARI- Beşiktaş'ta bu sezon forma giyen 28 futbolcu ve sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktıkları maç sayıları şöyle: Rıdvan Şimşek...: 20 Ekrem Dağ.......: 13 (Sakatlığı sürüyor) Matteo Ferrari..: 12 (Sakatlığı sürüyor) Yusuf Şimşek....: 11 Ricardo Quaresma: 8 (Sakatlığı sürüyor) Rüştü Reçber....: 8 Fatih Tekke.....: 8 Erhan Güven.....: 7 Mert Nobre......: 6 Mehmet Aurelio..: 5 Hakan Arıkan....: 4 Guti Hernandez..: 3 Nihat Kahveci...: 3 (Sakatlığı sürüyor) Bobo............: 2 (Sakatlığı sürüyor) Tomas Zapotocny.: 2 İbrahim Toraman.: 2 Cenk Gönen......: 2 Onur Bayramoğlu.: 1