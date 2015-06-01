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Spor

'Beşiktaş, Ryan Babel'le prensipte anlaştı'

Beşiktaş'ın UEFA tarafından koyduğu yasaklar nedeni ile bu transferin takas yolu ile olabileceği konuşuluyor

01 Haziran 2015 17:16

Beşiktaş Yönetimi'nin Ryan Babel'in transferi için Kasımpaşa Kulübü ile görüştü ve taraflar anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber 1903'te yer alan habere göre, Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Önder Özen ile Babel konusunda görüştüğü ve tarafların bu transfer için anlaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın UEFA tarafından koyduğu yasaklar nedeni ile bu transferin takas yolu ile mi yoksa Babel'in Kasımpaşa Kulübü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme fesihine mi gideceği merak konusu oldu.

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