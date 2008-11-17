'Beşiktaş rugby takımı gibi'

Siyah beyazlı cephede, puan sıralamasında her ne kadar 2. sıraya yükselinmiş olsa da, ortaya konulan futbol ve kaybedilen iki puan düşündürüyor. Mustafa Denizli yönetiminde Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performansı spor yazarları nasıl değerlendiriyor.. İşte Rıdvan Dİlmen, Erman Toroğlu, Sergen Yalçın, Mehmet Demirkol, Şansal Büyüka ve Ömer Üründül'ün maç yorumu:Beşiktaş yeni oyun düzeni ile taktiksel bir kimlik değiştirdiğini, herkesin Cisse'nin yokluğunda Uğur İnceman'ı beklediğini fakat Mustafa Denizli bayağı ofansif oyuncularla çıktığını belirtiyor. Atılan 17 kornerin 4-5 tanesi üst üste olsa da Beşiktaş'ın duran toplardaki eksikliği bir kez daha ortaya çıkardığını ve günümüz futbolunda duran topun çok önemli olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Beşiktaş'taki heyecan, istek, konsantrasyon kusursuz. Savunma üçlü oynamaya yeni olsa da çok iyi organizeler ama hücumda bunu söylememiz mümkün değil. Hücum organizasyonlarında sıkıntı var.”-Özet : Beşiktaşlı yöneticilere Bursalı yöneticiler tarafından yapılan ‘gelmeyin’ çağrısının Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu’nunda Beşiktaşlı seyircilere ‘gelmeyin’ çağrısı yaptığını belirtiyor ve yıllar önce Bursaspor’un yaptığı bir olaya dikkat çekiyor: “Bursalılar diyorlar ki, ‘Beşiktaş, Rize’de Çaykur Rizespor’a karşı oynamadı, onlara mağlup oldu, biz küme düştük.’Teknik olarak çok incelemedim ama diyelim ki haklılar. Peki o zaman ben de şimdi onlara soruyorum, ‘Bursaspor olarak siz yıllar önce Altay’ı küme düşürdünüz, Türkiye Kupası’nı aldınız. Onları hatırlıyor musunuz?” -Güvenç Kurtar’ın birkaç senedir peşine takıldığı oyun modelinin, uzun toplarla ileri gidip, oyunu bir an önce rakip kale çevresine yıkmak üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Bu oyun tarzının üzerine bir de ‘Yeşil Bursa’ tanımıyla bağdaşmayacak korkunç zemini eklenince, Beşiktaş için doğru dürüst bir oyun oturtmak çok zor olduğunu vurguluyor. Eksikliklerin yol açtığı kısmi taktik değişikliğinin siyah-beyazlılara olumlu etki yaptığını ifade ediyor ve ekliyor: “Burada sanırım eksik olan, pivot olarak kullanılan Nobre’nin yanında oynayacak bir direkt golcüydü.” -İki takımında saldırdığı maçların olduğunu ve bu maçları berabere bitirdiğini söylüyor. Fakat beraberlikle biten maçlarda böylesi oyun oynandığını belirterek düşük tempoda oynanılan maçlarda akıbetin ne olacağını sorguluyor. Ayrıca zeminin kötü şartlarını da eleştirerek ‘berbat’ yakıştırması yapıyor ve ekliyor: “Yağmur yok, kar yok...Buna rağmen saha tek kelimeyle “berbat...” En önemlisi, iyi bir gelişme. İyi bir teselli. Kavga yok. Taşkınlık yok. Tribünlerde centilmen ve ateşli bir Bursaspor seyircisi. Maçın kazananı olmadı ama, hiç olmazsa dostluğa doğru bir adım atıldı. Bu da sonuç kadar önemli.” - AkşamBeşiktaş’ın dün Bursa'da 90 dakika hemen hemen tek kale oynadığnı fakat maçta iki puanı kaybettiğini belirtiyor. Defans bloğunun ortasındaki oyuncuların yetersiz olduğunu rakip forvetleri çok rahat pasifize ettiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Bursaspor seyircinin de desteğini alarak sahada sadece mücadele etti. Organize olamadılar. Beşiktaş defansını zorlayamadılar. Ama disiplin içinde yaptıkları mücadele, deneyimli kaleci Ivankov ve başta Ömer olmak üzere geri dörtlünün başarısı ile Melo'nun bitmeyen enerjisiyle yaptığı orta saha savunması 1 puan almalarına olanak sağladı.” -Beşiktaş’ın Kupadaki Trabzon galibiyeti haricinde, hiçbir ‘dişli’ rakibini yenemediğini, Sivas’ı, Kayseri’yi, Bursa’yı yenemedikleri halde şampiyon olmayacaklarını belirtiyor. Beşiktaş’ın böyle bir oyun tarzıyla debilerde başarı sağlayamayacağını, hücum açısından yetersiz olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “BİR de Bursa maçları için ‘gerilim’ filan diyorlar ya.. Futbolcu için ne gerilimi olur Allah aşkına! Hiç sahada dayak yiyen oyuncu gördünüz mü? Gerilim tribünde olur.” -Bursa- Beşiktaş maçında futbol adına bir şey olmasa da dostluk adına güzel olayların olduğunu beklendiği şekilde maçın gergin olmadığını ve iki camianın da gerginliğin tırmanmaması için elinden geleni yaptığı söylüyor ve futbol olmasa da maçta öne çıkan şeyin bu olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Hakemi konuşacak da pek bir şey yok. Dördüncü hakeme buradan seslenmek istiyorum; senin görevin hakeme yardım etmek, disiplin cezalarında hakem göremediyse FIFA diyor ki sen göreceksin. Sevgili Erbay Aldemir, Tello, Gökhan Güleç’e tokat, yumruk karışımı bir darbe de bulunuyor. Hadi kırmızı biraz ağır olurdu ama sarı yüzde yüz olmalıydı. Hakemin arkası dönüktü. Senin kulaklığın var. Konuşsana hakeminle, sarıyı verdirtsene. Bu sana ders olsun. Bu maçta bir şey olmadı ama başka bir karşılaşmada bu tür pozisyonlar büyük olaylara sebebiyet verebilir.” -