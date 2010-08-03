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Spor

Beşiktaş Robinho'nun peşinde

Bu sezonun en çok ses getirten transferlerini yapan Beşiktaş, bu kez de bir başka yıldız olan Robinho'nun transferini gerçekleştirmek istiyor.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Kadrosuna Quaresma ve Guti gibi isimleri katarak transfer sezonun en çok ses getiren takımı olan Beşiktaş'ta transfer komitesi şimdi de Brezilya Milli Takımı’nın golcüsü Robinho’ya siyah beyazlı formayı giydirmek istiyor.


Beşiktaş'ta yabancı santrafor transferi için siyah-beyazlı yönetim girişimlere başladı. Geçtiğimiz yıl
Brezilya’nın Santos kulübünde kiralık olarak forma giyen Brezilya Milli Takımı’nın yıldızı Robinho için menejeri ile Juan Figger ile görüşmelere başlayan transfer komitesi başkanı Serdal Adalı ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu, golcü futbolcuyu kulübü Manchester City’den kiralamak istiyor.


Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen transfer çalışmasında başkan Yıldırım Demirören yıldız futbolcuya Beşiktaş formasını giydirmek istediklerini sık sık dile getirirken, transfer komitesi başkanı Serdal Adalı'ya bu transferi gerçekleştirmesi için tam yetki verildi.


Guti ve Quaresmayı Beşiktaş'a kazandıran Adalı’nın Robinho'yu Türkiye'ye getirmek için sponsor anlaşmalarını tamamladığı ve önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transfere nokta koyacağı idda edildi.

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