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Spor

Beşiktaş renklendi, yeni sezonda turuncu forma

Yeni stada yeniliklerle girmek isteyen Beşiktaş bu sezon turuncu bir forma giyecek

12 Temmuz 2014 11:16

Vodafone Arena’nın inşaatı süratle devam ederken, kulübün ürün sponsoru Adidas harekete geçti. Siyah ve önü kırmızı-siyah çizgili beyaz formanın yanı sıra turuncu forma büyük ilgi çekecek gibi.

Beşiktaş yeni sezona her anlamda tam gaz hazırlanıyor. Takım Almanya kampını tamamlayıp İngiltere kampına gitmeye hazırlanırken stat inşaatı da tüm hızıyla sürüyor. Ligin ikinci yarısına yetiştirilmesi planlanan Vodafone Arena’da Beşiktaş’ın giyeceği formalar da belirlenmeye başladı. Siyah beyazlı takımın ürün sponsoru Adidas, Beşiktaş için 3 kişilik özel bir ekip kurdu ve forma dizaynları sonucunda ortaya ilginç sonuçlar çıktı. 

İsmail Er'in Hürriyet'teki haberine göre, geride kalan sezonlarda çoğunlukla çubuklu, beyaz ve siyah formaları tercih eden Beşiktaş geçtiğimiz sezon kırmızı forma ile de oynamıştı. Ancak yeni stada yeniliklerle girmek isteyen Beşiktaş bu sezon turuncu bir forma giyecek. Adidas’ın özel ekibi Beşiktaş için siyah ve önü kırmızı-siyah çizgili beyaz formanın yanı sıra turuncu bir forma da tasarladı. Yeni formaların tanıtımı 15 Temmuz’da yapılacak.

 

Arena Londra'da tanıtılacak

 

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği yeni stadı Vodafone Arena’nın tanıtımı ise 22 Temmuz’da İngiltere’nin başkenti Londra’daki Vodafone Genel Merkezi’nde yapılacak. Futbol dünyasının önemli isimlerinin katılacağı tanıtıma Türkiye’den de kalabalık bir medya ordusunun gitmesi bekleniyor. Tanıtımın ardından Beşiktaş Çarşısı’ndaki bilbordlara stadın reklamları asılacak, gazetelere de tam sayfa ilanlar verilecek.

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