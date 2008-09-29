Beşiktaş rengini değiştirsin





Türk spor tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan, 105 yıldır formasında siyah-beyaz renkleri kullanan Beşiktaş Spor Kulübüne, renk uzmanından "enerji gücünü artırması" için

"renklerini değiştir" önerisi geldi.



Yurt içi ve yurt dışında uzun yıllar araştırmalar yapan Renk Center Psikolojik Danışmanlık Eğitim Merkezi’nin sahibi renk bilimci Metin Yahya Üster yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın simgesi haline gelen siyah ve beyazın aslında birer renk olmadığını öne sürdü.



"Bize göre Beşiktaş’ta renk yok. Çünkü siyah ve beyaz renk literatüründe renk olarak kabul görmüyor" diyen Üster, beyazın, renkleri meydana getiren bir çıkış noktası, siyahın ise renklerin kaybolduğu karanlık bir alan olduğunu ifade etti. Üster, renk biliminin meydana gelişinde beyazın anaç olarak doğurgan bir renk potansiyeline sahip, temizlik, şeffaflık ve romantizm salgılamasına rağmen beyazda aktif bir güç olmadığını söyledi.



Üster, siyahta ise ölümü getiren, matemle iç içe olan, olumsuzluğu salgılayan bir enerji olduğunu savunarak, şöyle konuştu: "Bize göre Beşiktaş’ta renk yok. Çünkü siyah ve beyaz renk literatüründe renk olarak kabul görmüyor. Bir futbol takımının futbolcularının ten temaslı giydiği forma renklerinin sahada futbolculara enerji vereceğini düşünürsek, bunu

yasal doping olarak kabul edebiliriz. Renkler bir kulübün sahip olduğu enerji

potansiyelleridir. Logo renklerinden tutun kulüpteki bütün renk görünümünün veya

renksizliğin, o kulübü olumlu ve olumsuz yönde etkileyeceğinden kimsenin şüphesi

olmasın."



Beşiktaş’ın kurulduğu günlerde kırmızı rengi de kullandığını belirten Üster, "Beşiktaş’ın rüşdünü ispatladığı dönemlerin, o dönemler olduğunu saptıyoruz. Sonra çeşitli sebeplerden ötürü kulübün kırmızıyı terk edip renksizliğe dönüşüyle enerji gücünü kaybettiğini biz uzmanlar olarak tespit etmekteyiz" dedi.



Üster, kulübün renklerini değiştirmesini ya da "siyah-beyaz" yerine "beyaz-siyah" olarak anılmasını önerdi. Beşiktaş’ın "siyah-beyaz" olarak anılmasının enerji gücünün daha da düşmesine neden olduğunu iddia eden Üster, amaçlarının "biz beyazla doğduk, siyahla öleceğiz" duygusunu benimseyen Beşiktaşlılara ve bütün Beşiktaş camiasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Beşiktaş gibi siyah-beyaz formayla mücadele eden Juventus’un başarılarında ise ekonomik durumunun ön plana çıktığını kaydeden Üster, Beşiktaş’ın

"Kırmızı-turkuaz, turuncu-mavi, sarı-mor, yeşil-koyu pembe" renk gruplarından

birini kullanmasını önerdi.

