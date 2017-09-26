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Spor

Beşiktaş, RB Leipzig maçına hazır

Adriano salonda çalıştı Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Almanya'nın RB Leipzig takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

26 Eylül 2017 00:39

Adriano salonda çalıştı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Almanya\'nın RB Leipzig takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano
Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig\'de Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören Beşiktaş\'ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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