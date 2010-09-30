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Spor

BEŞİKTAŞ RAPID WİEN MAÇINA HAZIR VİYANA (A.A)

30 Eylül 2010 00:08

-BEŞİKTAŞ RAPID WİEN MAÇINA HAZIR VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - Bülent Aslan - Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde maçın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Siyah-beyazlıların yarınki karşılaşmaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Hakan, İbrahim Toraman, Ferrari, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Hilbert, Ernst, Necip, Quaresma, Guti ve Bobo.

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