Beşiktaş Ramazan Özcan'ı kiraladı

T24 - Beşiktaş'ta Rüştü Reçber ve Hakan Arıkan'ın sezonun ilk yarısının ardından geçirdiği ameliyatlar sonrası takımdaki yerlerini bir süre alamayacak olmaları üzerine Siyah-Beyazlı yönetim yeni bir kaleci arayışına girmişti.





Son günlerde Ankaragücü'nden Serkan Kırıntılı, Denizlispor'dan Cenk Gönen ve Gençlerbirliği'nden Serdar Kulbilge'nin adı Beşiktaş ile anılmaya başlamış ancak bugüne kadar net bir gelişme yaşanmamıştı.



Siyah - Beyazlı yönetim dün Mustafa Denizli'nin isteği üzerine Almanya Bundasliga takımlarından Hoffenheim formasını giyen Ramazan Özcan ve kulübü ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Beşiktaş yönetimi Avusturya milli takım formasını giyen Türk asıllı 25 yaşındaki kaleci ve Alman kulübü ile anlaşmaya vardı.



Yapılan anlaşmaya göre Ramazan Özcan sezon sonuna kadar Hoffenheim takımından kiralacak.



Beşiktaş Kulübü bu oyuncu ile ilgilenildiğine dair gelişmeyi borsaya bildidirirken, son dakikada bir sorun çıkmaması halinde Ramazan'ın 30 Aralık'ta İstanbul'a gelip, yeni takımı ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.



