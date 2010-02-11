Beşiktaş PSV'yi geri çevirdi

T24- PSV, transferin son gününde Beşiktaş’ın kapısını çalıp uzun süredir takip ettiği Batuhan Karadeniz’i istedi. Siyah-Beyazlılar, bu sezon bir maçta sadece 7 dakika forma giyen genç golcüyü vermedi.













Resmi teklifle geldiler



Beşiktaş’ın sorunlu oyuncusu Batuhan Karadeniz’e 2010 yılında PSV piyangosu vurdu ama yönetim büyük ikramiyeyi beğenmediği için bu teselli ile kaldı.



Geçen sezon problem olan ve bu sezon da olmaya devam eden genç forvet oyuncusunda çok önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz pazartesi transferin son günüydü. Beşiktaş’ın kapısını çalan kulüp ise uzun süredir Batuhan Karadeniz’i takip ettiği bilinen PSV Eindhoven’dı. Teklif de A takımda doğru düzgün kadroya giremeyen, bırakın 11’i ilk 18’e bile alınmayan bir oyuncu için müthiş sayılırdı...

Batuhan PSV'yi çok istiyordu



Jonathan Reis’te yasa dışı madde çıkması üzerine forvet oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Zorda kalan Hollanda ekibi, resmen Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Sezon sonuna kadar kiralık istenen Batuhan için sezon sonunda da 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu önerildi. Ancak ne gariptir ki Beşiktaş yönetimi genç golcüye ihtiyaçları olduğunu belirterek bu önemli teklifi elinin tersiyle geri çevirdi. Batuhan’ın menajeri Ahmet Bulut da gelen teklife Siyah-Beyazlı oyuncunun çok sıcak baktığını ancak yönetimin kabul etmediğini söyledi.



Başkan bırakmadı



Batuhan’ın gönderilmemesinin perde arkasında başkan Yıldırım Demirören’in kararlı tutumunun olduğu ortaya çıktı. Başkan “Batuhan kiralık gitmeyi para kazandığı için ödül sayıyor. Ama izin vermeyeceğim” demişti.





Golünden çok vukuatı var



2007’de F.Bahçe maçında takım 2-1 gerideyken müsait durumdaki Higuain’e pas vermeyip “Kral yapmayacaksın, kral olacaksın” demişti.

Eskişehir’de kiralıkken F.Bahçe maçından bir gece önce kamptan izinsiz ayrılıp gece kulübüne gitmişti.

Geçen sezon kiraya verildiğinde Mustafa Denizli’ye veda ederken tecrübeli hocanın “Seneye görüşürüz” sözüne “Siz burada olacak mısınız ki?” yanıtını vermişti.

Bu sezon sakat olduğunu söylediğinde Mustafa Denizli 3-4 defa MR randevusu almış ancak genç oyuncu bu randevulara bile gitmemişti.

