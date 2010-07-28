-BEŞİKTAŞ, PRAG'DA PRAG (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için başkent Prag'a geldi. Siyah-beyazlı takım, öğlen saatlerinde Prag'a ulaşırken, daha sonra havalimanından kalacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesinin gelişine Çek basını da ilgi gösterdi. Basın mensuplarının yanı sıra teknik direktör Bernd Schuster ve futbolcuların Çek hayranları da takımı karşılayanlar arasındaydı. Çek futbolseverler, Schuster ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı albümleri imzalatmak için birbiriyle yarıştı. -HILBERT VE HOLOSKO İLK KEZ KADRODA- Beşiktaş'ın Prag kafilesinde Alman futbolcu Hılbert ile Slovak Holosko da yer aldı. Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılan ve bu nedenle 2. ön eleme turunda Vikingur ile yapılan maçlarda kadroda yer almayan Holosko, Viktoria Plzen maçı için kadroda kendisine yer buldu. Holosko'nun yanı sıra sözleşme imzalanmasına rağmen lisansı çıkarılmayan ve bu nedenle Vikingur maçlarında oynama fırsatı yakalayamayan Hılbert de siyah-beyazlı kafileyle Prag'a geldi. Alman oyuncu, Schuster'in oynatması halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi maça çıkmış olacak. -GUTİ, İSTANBUL'DA KALDI- Beşiktaş'ın dün resmi sözleşme imzalattığı İspanyol oyuncu Guti ise İstanbul'da kaldı. Henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Prag'a getirilmeyen Guti'nin İstanbul'da antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi. -FERRARİ YOK- Siyah-beyazlı takımın kadrosunda İtalyan oyuncu Ferrari yer almadı. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran, ancak sezon sonuna doğru sakatlıklarla boğuşan İtalyan oyuncu, Vikingur maçlarında da fazla şans bulamamıştı. -SİVOK: ''BENİM İÇİN ÖZEL OLACAK''- Çek oyunculardan Tomas Sivok, ilk kez Prag'a rakip olarak geldiğini belirterek, ''Benim için özel bir maç olacak'' dedi. Sivok, teknik direktörü Schuster'in kendisinden rakiple ilgili bilgi aldığını, ancak bu bilgileri basın mensuplarıyla paylaşmayacağını söyledi.