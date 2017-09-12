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Spor

Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

12 Eylül 2017 01:40

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan THY\'nin özel uçağıyla Porto\'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30’da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 21.00’de Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı yapacak.

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