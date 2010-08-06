-BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile yaptığı rövanş maçını 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi. İkinci yarıya da skor ve sayıca üstün başlayan Beşiktaş, oyunun kontrolünü elinde tuttu. 52. dakikada Limbersyk'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Viktoria Plzen 9 kişi kaldı. Beşiktaş'ta Necip ve Ernst orta sahada çok koşarak rakibin organizasyonlarını engellerken, Quaresma ise etkili pasları ve koşularıyla Çek takımını zorladı. 57. dakikada Quaresma'nın geliştirdiği atakta Delgado'nun golüyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, tur kapısını ardına kadar açtı. Maç boyunca rakibine fazla pozisyon vermeyen siyah-beyazlı ekip, taraftarının tribün şovuyla daha da coştu. Quaresma gecenin yıldızı olurken, Holosko, 71. dakikada attığı güzel golle skoru ilan etti. Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibini 3-0 skorla yenerek, play-off turuna yükseldi. 50. dakikada Bobo'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci topu kornere tokatladı. 57. dakikada Beşiktaş ve maçın yıldızı Quaresma'nın soldan ortasında altı pasta bomboş pozisyonda topla buluşan Delgado, meşin yuvarlağı kafayla boş kaleye atarak takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi: 2-0 65. dakikada Quaresma'nın pasında ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Bobo, dönerek yerden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 71. dakikada Holosko, harika bir gole imza attı. Uzak mesafede sol çaprazda topla buluşan Slovak oyuncu, kalecinin ileriye çıktığı anda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere attı: 3-0 72. dakikada sağdan kullanılan kornerde Tabata, topu Quaresma'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 74. dakikada Necip'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 83. dakikada Tabata'nın ceza alanı önünden yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti. 86. dakikada Viktoria Plzen savunmasının hatasında topu kazanan Beşiktaş, ani atak geliştirdi. Tabata ceza alanına girdiği anda müsait pozisyonda kötü vurunca, kaleci meşin yuvarlağa sahip oldu. 87. dakikada Nihat'ın ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Holosko, dönerek sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibini 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Stat: BJK İnönü Hakemler: Jerome Efong Nzolo xxx, Joel De Bruyn xxx, Michael Gerard xxx (Belçika) Beşiktaş: Hakan xxx, Erhan xx, Zapotocny xx, İbrahim Toraman xx (Dk. 46 Ferrari xx), İbrahim Üzülmez xx, Quaresma xxxx, Ernst xxx, Necip xxx, Holosko xx, Delgado xx (Dk. 60 Tabata xx), Bobo xx (Dk. 68 Nihat xx) Viktoria Plzen: Krbecek xx, Rajtoral xx, Navratil x, Bystron xx, Limbersky xx, Horvath xx (Dk. 83 Rydel x), Rada x, Jiracek xx, Petrzela x (Dk. 76 Aruska x), Kolar x (Dk. 75 Hajovsky x), Rezek x Goller: Dk. 39 Quaresma, Dk. 57 Delgado, Dk. 71 Holosko (Beşiktaş) Kırmızı Kartlar: Dk. 32 Navratil, Dk. 52 Limbersky (Viktoria Plzen) Sarı Kartlar: Dk. 21 Limbersky, 45+1 Rezek (Viktoria Plzen), Dk. 30 Delgado (Beşiktaş)