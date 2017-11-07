Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta \"çirkin ve kötü tezahüratı\" ve \"saha olayları\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN\'ın 04.11.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi BEKİR NURSAL BİLGİN\'in kulübün resmi internet sitesinde yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu CEYHUN GÜLSELAM\'ın 04.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü\'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca, \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca, \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsünün 8/11. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu LEO SCHWECHLEN\'in aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu KEREM CAN AKYÜZ\'ün 04.11.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 05.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SAMSUNSPOR Kulübü\'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA