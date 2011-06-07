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Spor

BEŞİKTAŞ PEKTEMEK İLE SÖZLEŞME İMZALADI  İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 14:38

-BEŞİKTAŞ PEKTEMEK İLE SÖZLEŞME İMZALADI  İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden transfer edilen Mustafa Pektemek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Ticaret ve Sanayi A.Ş'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Mustafa Pektemek ile 2014-2015 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı aktarılırken, ''Anlaşmaya istinaden futbolcuya; 2011-2012 sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ve 30 bin TL maç başı ücreti, 2012-2013 sezonu için 2 milyon 250 bin TL garanti ücret ve 35 bin TL maç başı ücreti, 2013-2014 sezonu için 2 milyon 500 bin TL garanti ücret ve 40 bin TL maç başı ücreti, 2014-2015 sezonu için de 2 milyon 750 bin TL garanti ücret ve 45 bin TL maç başı ücreti ödenecektir'' ifadeleri kullanıldı.

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