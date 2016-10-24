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Spor

Beşiktaş oyuncularının şarkı listesi; Quaresma, Marcelo ve Gökhan İnler ne dinliyor?

Siyah Beyazlı taraftarlar, oyuncular tarafından hazırlanan çalma listelerini dinleyebilecek

24 Ekim 2016 16:04

Beşiktaş JK oyuncularının hazırladıkları çalma listeleri ve takımın en önemli anlarında dinlediği şarkılar Spotify üzerinden taraftarlarla buluştu. 

Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile olan işbirliğinde, taraftarlar ile oyuncular arasında müzikal bir bağ kuracak yepyeni bir özelliği hayata geçirdi. Siyah Beyazlı taraftarlar bundan böyle, Beşiktaş JK’nin resmiFacebook adresi üzerinden “Kartal’ın Sesleri” sekmesini tıklayarak, yıldız oyuncular tarafından hazırlanan çalma listelerini dinleyebilecek.

Beşiktaş JK oyuncularının hazırladığı yeni listelerle her hafta güncellenecek “Kartal’ın Sesleri” sayfasında ilk olarak Quaresma, Marcelo ve Gökhan İnler’in müzik zevklerine göre yarattıkları çalma listeleri taraftara ulaşacak.

Marcelo’nun listesinde ilk üç sırada Kendrick Lamar’dan Money Trees, Drake’ten One Dance ve Ferrugmen’den Climatizar bulunuyor. Gökhan İnler’in ilk 3 tercihini ise Soner Sarıkabadayı’nın Taş, WSTRN’nin Come Down ve Tinie Tempah ile Zara Larsson’ın Girls Like şarkıları oluşturuyor. Spotify “Kartal’ın Sesleri” sayfasında takımın idman yaparken ve deplasmana giderken kulüp otobüsünde dinlediği şarkılar gibi en önemli anları yansıtan çalma listeleri de yer alıyor. Ayrıca siyah beyazlı taraftarlar takımın tüm marşlarına da artık tek bir tıkla ulaşabiliyor.

Gökhan İnler'in listesi ise şöyle:

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QuaresmaMarceloGökhan İnlerBeşiktaşSpotify

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