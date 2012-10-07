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Spor

Beşiktaş otobüsü kaza yaptı

Takım otobüsündekilerde ve foto muhabiri Emre Oktay'ın sağlık durumu iyi.

07 Ekim 2012 21:32

 

Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Emre Oktay’ı taşıyan araç ile Beşiktaş Takım Otobüsü çarpıştı.
 
Saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı takım saat 17:00'de Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıktı.
 
Basın mensupları da otobüsü takip etti. Hürriyet aracı, öndeki arabanın ani fren yapmasıyla yavaşlamak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen Beşiktaş takım otobüsü Hürriyet aracına çarptı. Foto muhabiri Emre Oktay'ı taşıyan araç, bariyerlere çarparak durabildi.
 
Otobüs, 2 dakika durduktan sonra yoluna devam etti.
 
Takım otobüsündekilerde ve foto muhabiri Emre Oktay'ın sağlık durumu iyi. Hürriyet aracını kullanan Kenan Yılmaz'ın ise ayağı incindi ve burnunda kanama meydana geldi.
 

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