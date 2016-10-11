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Spor

Beşiktaş Oğuzhan için FIFA'ya gidiyor

Genç futbolcunun İtalyan menajerinin ücret konusundaki tavrı, siyah-beyazlıları harekete geçirdi

11 Ekim 2016 14:20

Beşiktaş’taki ücretinin iki katını Avrupa’da alabileceği söylenen Oğuzhan Özyakup, teklifleri yönetime iletti. Genç futbolcunun uyarısıyla harekete geçen yönetim, İtalyan menajeri FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta son iki sezonda yıldızı parlayan Oğuzhan Özyakup Avrupa'nın büyük kulüplerinin de takibinde.

Teklifleri takip eden menajerler, Beşiktaş'tan 1.4 milyon Euro ücret alan Oğuzhan'a 3 milyon Euro'luk teklifler olduğunu iletti.

Yetki belgesi isteyen bir İtalyan menajer, "Arap ülkelerinde bile verilmeyen paralar emekli oyunculara verilirken, sen cidden çok düşük rakamlara oynuyorsun" dedi.

Yıldız oyuncu bu teklifi Şenol Güneş ve yöneticilerle paylaştı. Harekete geçen yönetim, menajerlerin futbolcularla görüşmelerine yasak getirdi ve İtalyan menajeri FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.

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