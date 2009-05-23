Beşiktaş Nobre ve Holosko'ya güveniyor



Turkcell Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında gol yollarında Bobo-Holosko ikilisi ile etkili olmaya çalışacak.



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş, yarınki Galatasaray derbisinde Bobo-Holosko ikilisinin üstün performansına güveniyor.



Brezilyalı Deivson Rogerio Da Silva ''Bobo'' ile Slovak Filip Holosko, lider Beşiktaş'ın diğer sonuçlara göre şampiyonluk turu atma olasılığının bulunduğu derbide gol yollarında en güvendiği isimler olacak.



Son haftalarda Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda attıkları gollerle takımlarına büyük katkıda bulunan Bobo ve Holosko, Galatasaray derbisinde de teknik direktör Mustafa Denizli'nin gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alacak.



BOBO TAKIMIN EN SKORERİ



Bu sezon ligde 11, kupada da 7 olmak üzere toplam 18 golle takımının en skorer ismi olan 24 yaşındaki Bobo, siyah-beyazlıların son 2 resmi maçında 2'şer gol atarak, galibiyetlerde baş rolü oynadı.



Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye 2 gol atıp, 4-2'lik kupa zaferinin mimarlarından olan ve ''maçın adamı'' seçilen Bobo, hemen ardından da ligde başkent deplasmanında 3-1'lik Ankaragücü galibiyetinde baş rolü oynadı.



Bobo'nun daha önceden Galatasaray'a karşı 1 golü bulunuyor.



HOLOSKO İSTİM ÜSTÜNDE



Beşiktaş'ta bu sezon özellikle Nobre'nin sakatlığının ardından daha çok oynama fırsatı yakalayan Holosko, son haftalardaki formuyla takımına gol yollarında büyük katkı yapıyor.



25 yaşındaki Slovak futbolcu, takımının lig ve kupadaki son 6 resmi maçının 5'inde fileleri havalandırırken, asistleriyle de ön plana çıktı.



Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaraspor ve final maçında Fenerbahçe filelerini birer kez havalandıran Holosko, ligde ise Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Ankaraspor önünde birer kez gol sevinci yaşadı.



Bu sezon 9'u lig, 4'ü kupada olmak üzere 13 kez rakip fileleri havalandıran Holosko, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yapılan ve Beşiktaş'ın 4-2 yenildiği ilk maçta 1 gol atarken, ligde ikinci yarıdaki Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü kaydetti.



YEDEK KUVVET NOBRE



Galatasaray derbisinde gol yollarında Bobo-Holosko ikilisinin performansına güvenen Beşiktaş'a, sakatlığı geçen Mert Nobre de takviye güç olarak katkı yapacak.



Sakatlığı nedeniyle takımını son maçlarda yalnız bırakan Nobre, derbiye büyük olasılıkla yedek kulübesinde başlayacak ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacak.



Bu sezon ligde 10, kupada da 2 gol kaydeden 29 yaşındaki Brezilya asıllı futbolcu, 3'ü Fenerbahçe, 3'ü de Beşiktaş'ta olmak üzere Galatasaray filelerini daha önce toplam 6 kez havalandırdı.



Siyah-beyazlı oyuncu, forma giydiği 5 Galatasaray maçından 3'ünde fileleri havalandırmayı başardı.



Bu arada, Nobre'nin Galatasaray'a gol attığı 6 maçın 5'ini oynadığı takımlar kazandı, 1'i ise berabere sonuçlandı.



