Beşiktaş, NBA yıldızı ile anlaştı

T24 - Beşiktaş, NBA yıldızlarından Deron Williams ile lokavt bitene kadar sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu ailesini de Türkiye'ye getireceğini daha önce açıklamıştı.



Beşiktaş erkek basketbol takımı, NBA'in en büyük yıldızlarından biri olan New Jersey Nets'ten Deron Williams ile lokavt bitene kadar resmi sözleşme imzaladı.



27 yaşındaki oyun kurucu, FIBA'dan onay çıkması durumunda NBA'deki lokavt sona erene kadar Beşiktaş forması giyecek.



Geçtiğimiz hafta içinde Beşiktaş ile anlaştığını duyuran Deron Williams, bu sabah resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada sözleşmeye imza attığını duyurdu.



ABD Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.91'lik oyuncu ailesini de Türkiye'ye getireceğini açıklamıştı.



Beşiktaş ile anlaşmasına göre lokavt bitene kadar aylık ücret alacak olan Deron Williams, siyah-beyazlı kulübün kendisine şehirde kaldığı süre boyunca ev, araba ve özel güvenlik sağlayacağını belirtmişti.



Beşiktaş yönetimi, FIBA'dan onay çıkmasının ardından Deron Williams için ABD'de bir basın toplantısı düzenleyecek.



