-Beşiktaş mutlu değil İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğin kendilerini mutlu etmediğini söyledi. Carvalhal, derbi maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçın skorundan mutlu olmadıklarını dile getirerek, ''88. dakikaya avantajlı bir skorla girdikten sonra puan kaybetmeyi beklemiyorsunuz. Ancak, maçın skoruna rağmen bizi mutlu eden noktalar oldu. Takımın verdiği görüntü, istek ve arzu iyi noktadaydı. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bugün de ileri doğru bir adım attı. Takımım bu şekilde bir görüntü vermeye devam edecektir. Böyle oynamaya devam edince de iyi sonuçlar gelecektir'' ifadelerini kullandı. Derbi maçın iki tarafa da gidip geldiğini kaydeden Portekizli teknik adam, ''Bizim baskı kurup, pozisyon bulduğumuz zamanlar da vardı. Bazı periyotlarda da Fenerbahçe bize karşı baskı kurdu ve pozisyon buldu. İki büyük takım arasında eşit bir şekilde geçen bir maç oldu'' diye konuştu. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Hugo Almeida, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi. Almeida, derbi maç sonrası katıldığı basın toplantısında, bu akşam kötü oynadıklarını düşünmediğini ifade ederek, ''Çok mücadele ettik ve genel anlamda kontrol de bizim elimizdeydi. Bu maçı kazansaydık, onların yanında olacaktık. Derbi maça iyi hazırlanmıştık. Sahada da iyi şeyler yaptık ama olmadı'' diye konuştu. Fenerbahçe'yi de gösterdiği mücadele nedeniyle tebrik eden Almeida, ''İki takım da iyi mücadele etti ve derbiye yakışır bir maç oldu'' dedi. -Yenilmezliğini 26 maça taşıdı- Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 26 maça taşıdı. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından, çıktığı 26 lig mücadelesinde 22 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Geçen sezon ligin 17. haftasındaki Sivasspor mücadelesinde 1-0 kazanarak yenilmezlik serisine başlayan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlikle geride bırakıp, bu sezonun ilk 8 haftasını ise 5 galibiyet 3 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip filelere 59 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 20 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki 6. derbide de yenilmedi. Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezon Kadıköy'deki maçlarda ezeli rakipleri Beşiktaş ile 1-1, Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-2, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı ise 2-1 yendi. Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon başında Almanya'da oynanan özel maçta ise Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş maçı 2-2 biterken, Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, derbilerdeki yenilmezliğini sürdürdü. Öte yandan, futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun yerine vekaleten göreve getirilen Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ise siyah-beyazlı takımın başındaki ilk derbisinden beraberlikle ayrıldı. -Alex'in 13. golü- Fenerbahçe'de, takım kaptanı Alex, Beşiktaş filelerini 13. kez havalandırdı. Özellikle derbi maçlarda golcü kimliğini ön plana çıkaran Alex, geçen sezon ''hat-trick'' yaptığı Fiyapı İnönü Stadı'nda bu kez de takımının ilk golünü attı. Fenerbahçe'de 8. sezonunu geçiren ve sarı-lacivertli futbol takımının tarihine altın harflerle geçen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 36 derbide forma giyerken, 19 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu 20. kez forma giydiği Beşiktaş'a 13, 16 kez oynadığı Galatasaray'a ise 6 gol attı. -Beşiktaş zorlanıyor- Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı son yıllardaki lig derbilerinde genelde başarısız bir performans sergiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleriyle son 7 sezonda yaptığı 25 lig maçında sadece 6 galibiyet alabildi. Söz konusu dönemdeki derbilerden 14'ünü yitiren, 5'inde berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde Süper Lig'de taraftarlarına sadece 6 kez derbi galibiyeti izlettirebildi. Beşiktaş, son 25 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 33 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü. ''Kara Kartallar'', son 7 sezonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 8 kez yenilip, 4 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 12 maçtan ise 5'ini kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de eşitliği bozamadı. Ezeli rakibi karşısına deplasmanda üst üste kazanma rekortmeni olarak çıkan sarı-lacivertli ekibin, siyah-beyazlılar karşısında aldıkları beraberlikle kazanma serisi sona erdi. Rakip sahalarda bundan önce üst üste yaptığı son 12 lig maçını kazanarak, lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında rekoru 13 maça taşıma hedefini gerçekleştiremedi. -Yabancılar attı- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisi 2-2 biterken, son dönemde genelde olduğu gibi goller yine yabancı oyunculardan geldi. Derbinin gollerini Simao, Almeida, Alex ve Cristian attı. Bu arada, ezeli rekabetteki son 15 randevuda filelere giden toplam 43 golden 33'ünde yabancıların imzası bulunuyor. İki takım arasındaki son 15 maçta Beşiktaş'ın 19 golünden 14'ünü, Fenerbahçe'nin ise 24 golünden 19'unu yabancı futbolcular kaydetti.