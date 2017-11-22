Beşiktaş müftülüğü önünde kadın eylemi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ Müftülüğü önünde toplanan Halkevi üyesi bir grup kadın, kadınlara yönelik şiddet ile müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini protesto için eylem yaptı.

Halkevi üyesi bir grup kadın, 18.00\'de Beşiktaş Müftülüğü önünde toplandı. \"Diyanet fetvaları şiddettir! İtaat yok, kadınlar var\" pankartı açan kadınlar sık sık sloganlar attı. Eylemde son zamanlarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekilirken, müftülere verilen nikah kıyma yetkisi ile kadınlara yönelik şiddetin artacağına değinildi.

Grup adına Rüya Kurtuluş bir açıklama yaptı. Kurtuluş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Müftü nikahı kadına yönelik şiddeti körükleyecek, kazanılmış haklarımızı gasp edecek bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın hem icraatları hem fetvalarıyla kadınlar gündelik hayatımızda karşımıza çıkan şiddetten kurtulmak için bu kurumun toplumsal yaşamdaki etkisinin kaldırılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. 2017 yılının il 10 ayında 379 kadın öldürüldü. Türkiye cinsiyetler arası ayrımcılıkta 144 ülke arasında 131\'inci sırada. Giderek daha alt sıralara düşüyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mahkemeler, Yargı, Hukuk, Milletvekilleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ettikleri laflarla kadına yönelik şiddeti körüklüyorlar. Biz kadınlar sokakta, evimizde her yerde şiddete maruz kalıyoruz. Kadına yönelik şiddeti önlemek devletin asli görevidir. Eşit ve özgür bir hayat için mücadele ediyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan grup Müftülük önünden ayrıldı.

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